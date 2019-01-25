Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bağcılar'da Park Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

İstanbul- Bağcılar'da Park Kavgası Cinayetle Sonuçlandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA- İSTANBUL DHABağcılar'da yola otomobil park etme yüzünden çıkan kavga sonucu galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B.(40), mahalle sakini Hüseyin Gerçek (57)'i tabancayla vurarak öldürdü.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA- İSTANBUL DHA

Bağcılar'da yola otomobil park etme yüzünden çıkan kavga sonucu galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B.(40), mahalle sakini Hüseyin Gerçek (57)'i tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzyıl mahallesi 2193 sokak üzerinde 17 Ocak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B., sokağa araç park etmek yüzünden mahalle sakinlerinden Hüseyin Gerçek ile tartışmaya başladı. Galerici Süleyman B. ile sattığı otomobillerini sokağa çektiğini bu nedenle mahallede oturanların otomobillerini park edecek yer bulamadığını söyleyen Hüseyin Gerçek arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Süleyman B., Hüseyin Gerçek'e ateş açtı. Ağır yaralanan Hüseyin Gerçek kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Süleyman B.i ise olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelinin izini 23 Ocak 2019 tarihinde Fatih'te buldu. Şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Süleyman B. 'nin daha önceden kaçakçılık, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Süleyman B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:48 Kaynak: DHA

kavga, Bağcılar, 3. Sayfa
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