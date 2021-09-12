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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

12.09.2021 14:32

Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili, saç ekiminde görevli doktor gözaltına alındı.

Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili, saç ekiminde görevli doktor gözaltına alındı.

İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül Bağcılar'da gittiği özel hastanede hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ihmal iddiasında bulunmuştu. Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar'da hastanede yaşanan şüpheli ölümle ilgili açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, 11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir denildi.

İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İbrahim Gül, İstanbul, Bağcılar, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI DOKTOR GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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