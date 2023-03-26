Bağcılar'da silahlı saldırı, 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da silahlı saldırı, 1'i çocuk 3 yaralı

26.03.2023 23:00

BAĞCILAR'da bir kişinin husumetlisine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda biri çocuk 3 kişi yaralandı.

BAĞCILAR'da bir kişinin husumetlisine silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda biri çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinen kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi Osmangazi Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Üzerinde silah bulunan bir kişi husumetlisine silahla ateş açtı. Olayda, saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte, caddede yürüyen biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

'5 YADA 6 EL SİLAH SESİ DUYDUK'Yaşananları anlatan bir vatandaş, "Biz yukarıda yemek yiyorduk, iftar yapıyorduk. 5 yada 6 el silah sesi duyduk. Sonra geldik köşeye baktık, 3 kişi vurulmuştu, biri çocuktu, 8 yada 10 yaşlarında. Tam olarak yetişemedim. Saat 20.00 gibi oldu. Muhtemelen ayaklarından vurulmuştu" dedi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Husumetlisiyle karşılaşan şahıs, kurşun yağdırdı: 1'i çocuk 3 yaralı Husumetlisiyle karşılaşan şahıs, kurşun yağdırdı: 1'i çocuk 3 yaralı Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da silahlı saldırı, 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:11 Ronaldo coştu, takım farka koştu! Portekiz, Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti
23:59 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
23:54 Gonca Vuslateri, Muharrem İnce'ye fena salladı: Pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin
19:07 Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a olay gönderme: Yeniden Refah gibi iki günde çark etmeyiz
22:54 Husumetlisiyle karşılaşan şahıs, kurşun yağdırdı: 1'i çocuk 3 yaralı
22:59 Gaziantep'te aile arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
22:41 Sosyal medyadan paylaştılar! Adana Demirspor, sportif direktör Gökhan Göktürk ile yollarını ayırdı
22:10 Topladığı imza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal Haberler.com'a konuştu: 200 liraya imza verenler var, bu iş çadır tiyatrosuna döndü
21:56 Son Dakika: Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor
21:45 Aslan golcüleriyle güldü! Galatasaray, dostluk maçında Karabağ'ı 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2023 00:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da silahlı saldırı, 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement