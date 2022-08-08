İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü - Son Dakika
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İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü

08.08.2022 12:18

İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Yavuz Selim Mahallesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü - Son Dakika
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