75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Mahallesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi öldü - Son Dakika

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