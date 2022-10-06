İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNİ YAKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNİ YAKTI; O ANLAR KAMERADA

06.10.2022 06:59

BAĞCILAR'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi.

BAĞCILAR'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, evin yakılma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü. Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi. Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi.

YORUMLAR
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Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada Bağcılar'da tartıştığı kişinin evini yaktı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

Mehmet Öztekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNİ YAKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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