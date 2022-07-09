Son dakika haber | İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA İŞ YERİ YANGINI

09.07.2022 13:17

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada yangın çıktı.

BAĞCILAR'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada yangın çıktı. Yan taraftaki iki iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı iki katlı binanın bahçesinde bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede depoya sıçradı. Dumanları gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken rüzgarın da etkisiyle alevler deponun yanındaki 2 iş yerine de sıçradı. Oto yıkama olarak kullanılan iş yerini de saran alevler fark eden itfaiye ekipleri, destek istedi. Bunun üzerine yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ise çevredeki güvenlik önlemi aldı.

Yangına 30 itfaiye aracı ve 85 personel müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

"PATLAMALAR OLDU"

Mahalle sakini Murat Karadağ, "Normalde burası yeşil alan görünüyor. Biz daha önce şikayet ettik ama bir türlü gereken yapılmadı. Bağcılar'ın göbeğinde sanayi var, biraz daha ileride de benzinci var. Aniden kıvılcımlar oldu, ufak patlamalar oldu. Ondan sonra biz hemen itfaiyeyi aradık. Onlar da zamanında geldiler ama işte müdahale edilirken yangın büyüdü. Biz devamlı bu endişeyle yaşıyoruz zaten. Buradan sesleniyoruz yetkililere, ilgilensinler burayla" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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