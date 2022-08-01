Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle yıkılan duvardaki parçaların savrulması ve yolda yürüyen bir kadının panik halde koşması görülüyor.

15 Temmuz Mahallesi 1431 Sokak'taki tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan buhar kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Kaynak: AA

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı, 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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