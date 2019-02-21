Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın

İstanbul -  Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın

25 dakika önce

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul -  Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın, System.String[]


Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.  

Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Dumanlardan görüntü

-İşçilerden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Caddeden görüntü

-Röportaj

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:42 Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Bağcılar, Güncel
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