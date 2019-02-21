İstanbul - Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın
25 dakika önce
Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar
'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey
Mahallesi Tanyeli
Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Dumanlardan görüntü
-İşçilerden görüntü
- İtfaiye
ekiplerinden görüntü
-Caddeden görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:42 Kaynak: DHA
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