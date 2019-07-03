Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
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İSTANBUL- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

42 dakika önce

Bağcılar'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İSTANBUL- BAĞCILAR'DA TRAFİK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI, System.String[]

Bağcılar'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 
Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal'ın silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybeden 2 çocuk babası Serdar Çekiç'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından Çekiç'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Cenazeyi almaya gelen Serdar Çekiç'in iş arkadaşı Sinan Kalkan, "Serdar çok düzgün çok karakterli bir insandı. Bugün akşam oğlu babasını arayacak 'babam nerede?' diye. Bu insana ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum" dedi.
12 yıldır beraber çalıştıklarını söyleyen  Ercan Karasu ise, "Beraber çalıştığımız çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok sevilen birisiydi. Basit bir tartışmada boşu boşuna öldü. Motosiklet sürücüsü arkadan geliyor, takip ediyor ve önünü kesmek istiyor. Kız kardeşiyle beraber işe geliyordu. Motosiklet sürücüsü düşünce yardım etmek için arabadan iniyorlar. O da 'Bir şeyim yok iyiyim' diyor. Sonra Serdar arabaya biniyor. Arabanın içinde tabancayı çekip ateş etmiş. Evli ve iki çocuğu var. Ailesine çok düşkündü. 12 yıldır beraber çalışıyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkese ders olsun, örnek olsun" dedi.
Çekiç'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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-Adli tıp kurumundan görüntü
-Cenaze çıkışı
-İş arkadaşlarıyla röp
-Genel ve Detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
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