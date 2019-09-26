İstanbul-bağcılar'da tuğlalar araçların üzerine düştü
1 saat önce
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar
'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü. Araçlarda hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
Araçlardan görüntü
- İstanbul
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