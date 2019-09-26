Son Dakika Haberleri: İstanbul-bağcılar'da tuğlalar araçların üzerine düştü
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İstanbul-bağcılar'da tuğlalar araçların üzerine düştü

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü.

İstanbul-bağcılar'da tuğlalar araçların üzerine düştü, System.String[]
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Bağcılar'da bulunan araçların üzerine tuğlalar düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
Araçlardan görüntü


- İstanbul
İstanbul, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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