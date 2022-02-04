Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika

BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı.

Görüntüler, geçen salı akşam saatlerinde Bağcılar'da kaydedildi. Asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.