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Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika

Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

04.02.2022 09:43

Son dakika haberine göre BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı.

BAĞCILAR'da asker konvoyu yapanlar Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Bir kişi eline aldığı silahla tünel içinde havaya ateş açtı.

Görüntüler, geçen salı akşam saatlerinde Bağcılar'da kaydedildi. Asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.

Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

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Bağcılar, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-BAĞCILAR'DA TÜNEL KAPATTILAR, HAVAYA ATEŞ AÇTILAR - Son Dakika
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