İkametteki aramada, kilitli şeffaf poşetlerde 13 kilo 286 gram toz kubar, 1030 gram metamfetamin, 100 gram fubinaca, 918 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 1 sinek ilacı ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu bulundu. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 800 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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