İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.09.2022 15:30
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul Bağcılar'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirkapı Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İkametteki aramada, kilitli şeffaf poşetlerde 13 kilo 286 gram toz kubar, 1030 gram metamfetamin, 100 gram fubinaca, 918 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 1 sinek ilacı ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 cep telefonu bulundu. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 800 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. ve S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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