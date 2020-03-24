İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi... - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL