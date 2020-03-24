İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi... - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi...

6 saat önce

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi..., System.String[]

İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:42 Kaynak: İHA

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