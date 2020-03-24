İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi... - Son Dakika

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İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi...
6 saat önce
İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
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