Son Dakika Haberleri: İstanbul Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHABağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:35 Kaynak: DHA

Erenköy, Bağdat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vefalı Köpek, Kendisini Terk Eden Sahibini -30 Derecede 6 Ay Bekledi Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 02:58:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Bağdat Caddesi'nde Doğalgaz Kaçağı: Cadde Trafiğe Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]