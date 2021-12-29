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İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika

İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

29.12.2021 07:30

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki banklara ve ağaca çarparak durabildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza saat 03.00 sıralarında Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper Hürkan Çetintaş(22) yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı, aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bulunan banklara ve ağaca çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi kısa bir süre trafiğe kapandı. Hurda yığınına dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü çıkartma çalışmalarını izleyen meraklı kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI
İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI
İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

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Otomobil, Kadıköy, Bağdat, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA; 1 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI - Son Dakika
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