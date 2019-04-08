İstanbul- Bağdat Caddesi'nde Öldürülen Kişi Toprağa Verildi
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHACinayet davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA
Cinayet davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat
Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.
İlhan Ünğan için Çamçeşme Orta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlhan Ünğan'ın çok sayıda yakını katıldı. Ünğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe
Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü
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-Camideki cenaze başında bekleyenler
-Kılınan cenaze namazı
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:28 Kaynak: DHA
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