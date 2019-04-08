Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bağdat Caddesi'nde Öldürülen Kişi Toprağa Verildi

İstanbul- Bağdat Caddesi'nde Öldürülen Kişi Toprağa Verildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHACinayet davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Cinayet davasından azmettirici olarak aranırken dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan toprağa verildi.

İlhan Ünğan için Çamçeşme Orta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlhan Ünğan'ın çok sayıda yakını katıldı. Ünğan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:00 Kaynak: DHA

Bağdat, İstanbul, Güncel
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