Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bağdat Caddesi'ndeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul- Bağdat Caddesi'ndeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İstanbul- BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI(Şüphelilerin görüntüleri)(Tür: İstanbul)

İstanbul- BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI(Şüphelilerin görüntüleri)

(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:40 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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