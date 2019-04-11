İstanbul- Bağdat Caddesi'ndeki Ünğan Cinayetinde 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
İstanbul- BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI(Şüphelilerin görüntüleri)(Tür: İstanbul)
İstanbul- BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ ÜNĞAN CİNAYETİNDE 2 KİŞİ TUTUKLANDI(Şüphelilerin görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:40 Kaynak: DHA
(Tür: İstanbul)
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