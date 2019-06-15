İSTANBUL- BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU
3 saat önce
BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) (aktüel)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
İSTANBUL- BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) (aktüel)
(Tür: İstanbul
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