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İSTANBUL- BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU

3 saat önce

BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) (aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) (aktüel)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- BAHÇELİ 'MUHTARLARLA TOPLANTI' BULUŞMASINDA KONUŞTU
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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