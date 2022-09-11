İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu

11.09.2022 05:16
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın katkısıyla New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "İklim için Değişim Yaratanlar: Gençlik İklim Eylemi için Dijital İnovasyon" konferansına katıldı.

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın katkısıyla New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "İklim için Değişim Yaratanlar: Gençlik İklim Eylemi için Dijital İnovasyon" konferansına katıldı.

Konferans sonrası AA'nın sorularını yanıtlayan Bahadır, Bahçelievler'de iklim değişikliği üzerine gençlerle birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençleri iklim konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bahadır, gençlerle bir drama çalışması yaptıklarını ve iklim değişikliğine yönelik neler yapılabileceği üzerine bir panel düzenlediklerini anlattı.

Bahadır, BM tarafından bu çalışmaları dolayısıyla davet edildiği konferansta, Bahçelievler'de gençlerle neler yaptıklarını ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda neler yapabileceğini anlattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çıkardığı tüm yönetmelikleri uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Bahadır, şöyle devam etti:

"Bunun haricinde kendi vizyonumuzla gençlere bu bilinci vermeye gayret ediyoruz. Eğer gençler bu işe sahip çıkarsa iklim değişikliğini minimize edecekler. Yoksa gerçekten dünyamız iklim değişikliğinden etkileniyor. Pakistan'daki sel felaketi bunun bir sonucudur. Bu kadar havalar ısınmasaydı, buzullarda erime olmasaydı sularda artma durumu olmayacaktı ve bu kadar su baskını olmayacaktı."

Bahadır, geçen yıl Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin de küresel iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Bahçelievler Belediye Başkanı, gençlerle iklim değişikliğiyle ilgili bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti.

"Bu işin asıl sahibi gençler"

Konferanstaki konuşmasına ilişkin bilgi veren Bahadır, "Bu işin (iklim değişikliğiyle mücadele) asıl sahibinin gençler olduğunu vurguladık. Bu konuda dikkatlerini çektik. Çünkü gerçekten gençler bu işe el atarsa, gönül verirse, ellerini taşın altına koyarsa dijital bir dönemde dijital çalışmalarla iklim değişikliğinin önüne geçebiliriz. Bunu kabullenmeleri, üstlenmeleri gerekiyor." dedi.

Bahadır, gençlerin yanı sıra kadınların da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynayabileceğine işaret etti. Bahadır, iklim konusunda eğitilmeleri halinde kadınların bu bilinci çocuklarına ve ailelerine aktarabileceklerini söyledi.

Bahadır, Çevre Bakanlığının önemli bir paydaş olduğunu, bakanlığın ismine "İklim Değişikliği" ifadesinin eklenmesinin önemli ölçüde bilinç oluşmasını sağladığını dile getirdi. BM'nin de önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Bahadır, BM ile iklim değişikliği konusunda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, BM'deki bir konferansa katıldı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, BM'deki bir konferansa katıldı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:21 Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem olan Tunç Soyer'den 'Atatürk' savunması: Ben Nutuk'tan ilham aldım
23:50 Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı
23:36 Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! ABD'den Türkiye'ye 'savaş uçağı' tehdidi geldi: Rusya'dan alırsanız yaptırım uygularız
21:55 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz?
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:52 İndirim kısa sürdü! Tarım Kredi'deki fiyatlar zincir marketlerin bile üzerini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 05:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement