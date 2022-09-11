İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, BM'de iklim konulu konferansta konuştu

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, BM Çevre Programı ve BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın katkısıyla New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "İklim için Değişim Yaratanlar: Gençlik İklim Eylemi için Dijital İnovasyon" konferansına katıldı.

Konferans sonrası AA'nın sorularını yanıtlayan Bahadır, Bahçelievler'de iklim değişikliği üzerine gençlerle birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Gençleri iklim konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bahadır, gençlerle bir drama çalışması yaptıklarını ve iklim değişikliğine yönelik neler yapılabileceği üzerine bir panel düzenlediklerini anlattı.

Bahadır, BM tarafından bu çalışmaları dolayısıyla davet edildiği konferansta, Bahçelievler'de gençlerle neler yaptıklarını ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda neler yapabileceğini anlattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çıkardığı tüm yönetmelikleri uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Bahadır, şöyle devam etti:

"Bunun haricinde kendi vizyonumuzla gençlere bu bilinci vermeye gayret ediyoruz. Eğer gençler bu işe sahip çıkarsa iklim değişikliğini minimize edecekler. Yoksa gerçekten dünyamız iklim değişikliğinden etkileniyor. Pakistan'daki sel felaketi bunun bir sonucudur. Bu kadar havalar ısınmasaydı, buzullarda erime olmasaydı sularda artma durumu olmayacaktı ve bu kadar su baskını olmayacaktı."

Bahadır, geçen yıl Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin de küresel iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Bahçelievler Belediye Başkanı, gençlerle iklim değişikliğiyle ilgili bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti.

"Bu işin asıl sahibi gençler"

Konferanstaki konuşmasına ilişkin bilgi veren Bahadır, "Bu işin (iklim değişikliğiyle mücadele) asıl sahibinin gençler olduğunu vurguladık. Bu konuda dikkatlerini çektik. Çünkü gerçekten gençler bu işe el atarsa, gönül verirse, ellerini taşın altına koyarsa dijital bir dönemde dijital çalışmalarla iklim değişikliğinin önüne geçebiliriz. Bunu kabullenmeleri, üstlenmeleri gerekiyor." dedi.

Bahadır, gençlerin yanı sıra kadınların da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynayabileceğine işaret etti. Bahadır, iklim konusunda eğitilmeleri halinde kadınların bu bilinci çocuklarına ve ailelerine aktarabileceklerini söyledi.

Bahadır, Çevre Bakanlığının önemli bir paydaş olduğunu, bakanlığın ismine "İklim Değişikliği" ifadesinin eklenmesinin önemli ölçüde bilinç oluşmasını sağladığını dile getirdi. BM'nin de önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Bahadır, BM ile iklim değişikliği konusunda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.