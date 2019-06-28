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İSTANBUL- BAHÇELİEVLER'DE 500 BİN TL'LIK HIRSIZLIK KAMERADA

2 saat önce

Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

İSTANBUL- BAHÇELİEVLER'DE 500 BİN TL'LIK HIRSIZLIK KAMERADA, System.String[]

Bahçelievler'de bir kuyumcu kuryesinin aracından içerisinde yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı. Yaşanan hırsızlık anı saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay, geçtiğimiz salı günü Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu kuryesi olan iki kişi Yenibosna'da bulunan bir kuyumcuya geldi. İçerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyasının bulunduğu çanta ile kuyumcudan içeriye girdiler. Burada bir süre kalan iki kişi daha sonra çantayı araçlarının bagajına koydu. Araçlarına bindikleri sırada kendilerini takip eden hırsızlar bagajdan çantayı alarak geldikleri araçla kaçtı. Çantaları çalınan kişiler araçlarıyla hırsızları kovalasa da başarılı olamadı. Yaşanan tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin 500 bin liralık altını çalan hırsızların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Güvenlik kamera görüntüleri
-Mağdurların gelişi
-hırsızların gelişi
-Mağdurların çantayı koyuşu 
-Hırsızların çantayı alıp kaçması
-Kovalama anı 

Aktüel görüntüler
-Olay yerinden görüntü
Caddeden görüntü
görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar    
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
İstanbul, Bahçelievler, Güncel
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