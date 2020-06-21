İSTANBUL Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi - Son Dakika

İSTANBUL Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi

Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesiOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ' BAHÇELİEVLER Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, sinema severleri arabalı açık hava sinemasında bir araya getirdi.

Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ' BAHÇELİEVLER Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde, sinema severleri arabalı açık hava sinemasında bir araya getirdi. 'Park et, Seyret' sloganıyla düzenlenen açık hava sinemasına gelen vatandaşlar '7. Koğuştaki Mucize' filmini arabalarından izledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapalı olduğu dönemde Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi otoparkında arabalı açık hava sineması düzenlendi. 'Park et, Seyret' sloganıyla düzenlenen arabalı açık hava sinemasında başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un paylaştığı '7.Koğuştaki Mucize' filmi gösterildi. Sinema severler açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterirken filmi sosyal mesafe kurallarına uyarak izledi. Filmi araçlarının içinden izleyen vatandaşlar, radyo frekansı üzerinden filmin sesini de yine araçlarının içinden dinledi. Araçlarıyla açık hava sinemasına gelen vatandaşlara alana girişte patlamış mısır, gazoz, kolonya ve maske hediye edildi.

BAŞKAN BAHADIR: 'VATANDAŞLARIMIZI RAHATLATMAK İÇİN YAPTIK'

Açık hava sinemasına gelerek aracından filmi izleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kurallara uygun olarak filmi izlediklerini belirten Başkan Bahadır, 'Bugün 'Park et seyret' sinema organizasyonu yapıyoruz. Yaklaşık 90 gün süren bir pandemi sürecini geride bıraktık. Komşularımız genelgeler gereği virüsten kaçınmak adına, salgının ilerlememesi adına evlerde kaldılar. Yine de sosyal mesafeyi koruyarak, vatandaşlarımızı rahatlatmak için bu güzel cumartesi akşamında yine sosyal mesafe ve maskelere dikkat ederek, temizlik kurallarına devam ederek komşularımızla birlikte filmimizi izliyoruz. Güzel bir film var. Filmi izlerken çok da gürültü yapmıyoruz dışarıya. Radyo frekansları üzerinden filmi aracın içerisinden dinliyoruz. Gözümüz beyaz perdede, kulağımız arabanın hoparlöründe? dedi.

'COVİD-19 İLE MÜCADELEMİZDE REHAVETE KAPILMAMAMIZ GEREK'

Rehavete kapılmadan koronavirüsle mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'İnsanlar dışarı çıkmaya başladı. Tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Tamam' kelimesine uymalarını temenni ediyorum. Çok basit temizlik, mesafe ve maske. Her zaman evden çıkarken, toplu taşıma araçlarında, her zaman her yerde 'tamam mı" diye sorsunlar. Eğer biz böyle devam edip rehavete kapılmazsak koronavirüs son bulacak? diye konuştu.

AÇIK: 'BÖYLE BİR ETKİNLİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"

Uzun bir süre evlerinde kaldıktan sonra arabalı açık hava sinemasına geldiklerini söyleyen Semra Açık, 'Açıkçası sinemayı duyduğum zaman çok sevindim. Çünkü evde çok fazla kaldık. Çok iyi bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Zaten açık havada ve arabadayız. Böyle bir aktiviteye her zaman ihtiyacımız vardı. Şu an olunca çok sevindik. Bizim geç haberimiz oldu. Devamının yapılmasını bekliyoruz' dedi.

ODABAŞI: 'ETKİNLİĞİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Arabalı açık hava sinemasının sürekli yapılmasını istediğini belirten Erdem Odabaşı, 'Böyle bir etkinliğin olmasından dolayı çok memnunuz. Ayrıca bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz. Nişanlımla geldim bu akşam. Filmin yanında hediyeler de verdiler. Çok memnun olduk. Sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır, gazoz ve maske verdiler. Çok memnun kaldık' ifadelerini kullandı.

YALÇIN: 'EN SON NE ZAMAN SİNEMAYA GİTTİĞİMİZİ UNUTTUK'

Sinemaların kapalı olmasıyla birlikte sinema kültürünü özlediklerini dile getiren Büşra Yalçın, 'Alışveriş merkezleri kapalı olduğu için böyle bir sinema kültürünü özlemiştik. Filmi açık havada arabamızda izleyebilmek gerçekten çok güzel. Arkadaşlarımla biraz önce en son ne zaman sinemaya gittiğimizi konuşuyorduk. Açık hava sineması çok iyi geldi' diye konuştu.

İSTANBUL Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi

Bahçelievler, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 04:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi - Son Dakika

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