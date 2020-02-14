İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - Son Dakika

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü.

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi., System.String[]

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:58 Kaynak: İHA
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