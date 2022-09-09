İstanbul'da biyolojik babasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul Bahçelievler'de biyolojik babasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Haydar Mert K, avukatı ve ailesi katıldı.

Cumhuriyet savcısı, akrabalık bağı bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla sanıktan kan örnekleri aldırılarak maktulün Adli Tıp Kurumundaki kan örnekleriyle karşılaştırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatı, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, maktulün Medeni Kanun ve vicdanen müvekkilinin babası olmadığını ifade ederek, "Yalnızca DNA örneklerinin uyuşuyor olması, suçun nitelikli halinin uygulanması için yeterli değildir. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Haydar Mert K. de tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Mahkeme, sanıktan kan örneği alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, maktulün kanıyla karşılaştırılıp DNA incelemesi yaptırılarak babalık konusunda rapor düzenlenmesine karar verdi.

Sanığın annesi Songül Çapan, duruşma bitikten sonra jandarmanın götürdüğü oğluna seslenerek, "Biyolojik baban olması baban olduğunu göstermez. Rahat ol oğlum. Biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Ben 4,5 sene işkence gördüm. O adam hepimizin hayatını mahvetti." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Ekim 2020'de Bahçelievler'de 43 yaşındaki Yusuf Cemal Sezgin'in 19 yaşındaki sanık Haydar Mert K. tarafından silahla öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede maktulün, sanığın biyolojik babası olduğu ancak nüfus kaydında baba olarak gözükmediği anlatılarak, sanığın kaydının annesi üzerinde olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediği, bu sebeple resmi kayıtlar ve dosyadaki tüm deliller değerlendirildiğinde maktulü sanığın babası kabul etmenin hukuken ve vicdanen imkanının olmadığı kaydediliyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, maktulün sabıka kaydının iki sayfa olduğu aktarılıyor.

İddianamede, maktulün sabıka kayıtlarının hırsızlık, içmek için uyuşturucu bulundurmak, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi yüz kızartıcı pek çok suçtan ibaret olduğu belirtilerek, cezaevi dışında olduğu sürede sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, bu şiddetin çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı anlatılıyor.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in öldürülmeden kısa süre önce iş yeri açtığı, bu iş yerinde sanığın da çalıştığı ancak bir süre sonra ayrıldığı kaydedilen iddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı belirtiliyor.

Maktulün doğduğu tarihten itibaren sanığın kendisi, annesi, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, sanık Haydar Mert K'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.