İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

14.09.2022 13:45

BAHÇELİEVLER'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

BAHÇELİEVLER'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında bir silah olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu. Yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Ekipler, olayla iligli çalışma başlattı.

Görgü tanığı Eyüp Özdağ, "Herhangi bir bilgimiz yok, gece olmuş" dedi

YORUMLAR
500
Bahçelievler'de boş arazide ceset bulundu Bahçelievler'de boş arazide ceset bulundu İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU
Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, evinde yangın çıkardığı iddiasıyla mahallesinde saldırıya uğradı
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement