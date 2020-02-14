İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü - Son Dakika Dünya

İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü

6 saat önce

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü, System.String[]

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde boş bir apartman çöktü, şu ana kadar can kaybı rapor edilmedi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." diye konuştu.

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Bahçelievler, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:02 
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