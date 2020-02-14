İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bir bina çöktü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde boş bir apartman çöktü, şu ana kadar can kaybı rapor edilmedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: "7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." diye konuştu.