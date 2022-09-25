Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı

25.09.2022 16:54
Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'ndan İkitelli istikametine giden 34 JC 4827 plakalı hafif ticari araç, kontrolünü kaybederek 34 MG 1488 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kazada, araçta bulunan H.C, H.K. ve N.K. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada polis ekiplerinin, sürücüsü belirlenemeyen ve alkollü oldukları değerlendirilen hafif ticari araçtaki kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Basın Ekspres Yolu, Bahçelievler, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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