İSTANBUL Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İSTANBUL Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyorİSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından hastalığın geniş kitlelere yayılmasını engellemek için alınan tedbir çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından hastalığın geniş kitlelere yayılmasını engellemek için alınan tedbir çalışmaları devam ediyor. Sağlık ve temizlik ekipleri ara vermeden vatandaşların sıklıkla bulundukları yerleri dezenfekte ederek ilaçlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaların her geçen gün artmasıyla birlikte dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan cami, cemevi, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezlerde dezenfekte ve ilaçlama işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Sürdürülen çalışma kapsamında özel solüsyonlar kullanılıyor. Tüm hizmet binalarında, toplu taşıma yapılan araçlarda, kamu binalarında, ibadethanelerde, caddelerde, sokaklarda ve evsel atık konteynerlerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Semt ve halk pazarları, lokantalar ile gıda ve hijyenik ürün imalatı ve satışı yapan iş yerlerine olan denetimler de bu kapsamda daha da yoğunlaştırıldı.

İSTANBUL Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Bahçelievler, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:27 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Bahçelievler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]