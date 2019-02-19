Son Dakika Haberleri: İstanbul- Bahçelievler'de Doğalgaz Patladı Sokak Savaş Alanına Döndü

İstanbul- Bahçelievler'de Doğalgaz Patladı Sokak Savaş Alanına Döndü

48 dakika önce

İstanbul- (Gündüz görüntüleri) BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Gündüz görüntüleri) BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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