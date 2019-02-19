İstanbul- Bahçelievler'de Doğalgaz Patladı Sokak Savaş Alanına Döndü
48 dakika önce
İstanbul- (Gündüz görüntüleri) BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Gündüz görüntüleri) BAHÇELİEVLER'DE DOĞALGAZ PATLADI SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: DHA
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