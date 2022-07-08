İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE EVDEN ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE EVDEN ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

08.07.2022 12:04

BAHÇELİEVLER'de girdikleri evden ziynet eşyası, cep telefonu ve 10 bin lirayı çalan iki şüpheli, yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de girdikleri evden ziynet eşyası, cep telefonu ve 10 bin lirayı çalan iki şüpheli, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mahsun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de 2 Temmuz Cumartesi günü Hülya O.'nun evine giren hırsızlar içerdeki ziynet eşyaları, cep telefonunu ve 10 bin lirayı çaldı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mahsun A.(24) ile Selman K.(23)'ü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramada evden çalındığı düşünülen ziynet eşyalarının bir bölümü ile cep telefonu ve çalınan para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 suç kaydı bulunan Selman K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mahsun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE EVDEN ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE EVDEN ZİYNET EŞYALARINI ÇALAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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