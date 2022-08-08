Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'nde önceki gün evinde S.T. tarafından tabancayla vurulan Beyza Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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