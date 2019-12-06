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İstanbul-bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada 3
6 saat önce
BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA 3(Doktorun açıklamasıyla)
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA 3(Doktorun açıklamasıyla)
Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Sağlık görevlisinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kameralara yansıdı Ordu, Ceren'e ağladı ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı