Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, zanlılardan Gurur E. ile Refik K'yi Konya , Serdal E, Ahmet A. ve Beyzanur G'yi İstanbul'da yakaladı.

İnceleme sonucunda ekipler, olayın iş yerinde çalışan Gurur E. ile Serdal E, Ahmet A, Beyzanur G. ve Refik K. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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