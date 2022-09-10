Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

10.09.2022 13:14
Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden 817 gram altın çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden 817 gram altın çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki kuyumcu atölyesinden 817 gram altının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda ekipler, olayın iş yerinde çalışan Gurur E. ile Serdal E, Ahmet A, Beyzanur G. ve Refik K. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, zanlılardan Gurur E. ile Refik K'yi Konya, Serdal E, Ahmet A. ve Beyzanur G'yi İstanbul'da yakaladı.

Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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