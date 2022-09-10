Kuyumcukent'te işyeri bulunan M.K.(47) polise başvurarak sahibi olduğu kuyumcu atölyesinden 817 gram altının çalındığını söyledi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, altınları aynı işyerinde çalışan Gurur E. tarafından alındığını tespit etti.Altınları aldıktan sonra Konya'ya kaçtığı belirlenen Gurur E.'yi yakalamak için operasyon yapıldı. Gurur E. ve arkadaşı Refik K.(56) Konya'da yakalanarak gözaltına alınırken, bağlantılı oldukları belirlenen Sertal E.(19), Ahmet A.(44), Beyzanur G.(21) İstanbul 'daki adreslerinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Gurur E.'nin daha önceden 3, Ahmet A.'nın 20, Serdal A.'nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE KUYUMCU ATÖLYESİNDEN 825 GRAM ALTIN ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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