İstanbul-bahçelievler'de kuyumcuda soygun dehşeti - Son Dakika

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İstanbul-bahçelievler'de kuyumcuda soygun dehşeti
7 saat önce
Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
Bahçelievler'de kuyumcuya giren bir şüpheli elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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