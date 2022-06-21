İSTANBUL-BAHÇELİEVLER'DE METROBÜSLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER

Bahçelievler 'de metrobüse binerek geldikleri evden para ve altın çalan 3 şüpheli İstanbul kart kayıtlarından yakalandı. Şüphelilerin metrobüse bindikleri ve olaydan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bahçelievler'de 5 Haziran'da, Seyhan K.'nın evine giren hırsızlar içerdeki altınları ve nakit parayı çalarak kaçtı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şirinevler'den metrobüsle geldiğini belirledi. Yapılan incelemede şüphelilerin kimlikleri metrobüse binerken kullandıkları İstanbul kart kayıtlarından tespit edildi. Öte yandan şüphelilerden birinin kaçarken cüzdanını da düşürdüğü öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Alper İ.(27), Engin K.(22) ve S.Ç.Ö.(14)'ü gözaltına aldı. Şüphelilerden Alper İ.'nin daha önceden 15, Engin K.'nın 18, 14 yaşındaki S.Ç.Ö.'nün ise 23 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Alper İ. ile Engin K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 yaşındaki S.Ç.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.