Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

29.09.2022 14:42
Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul Bahçelievler'de okul çıkışında kız öğrenciler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Bahçelievler'de okul çıkışında kız öğrenciler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Mahallesi Plevne Sokak'ta dün akşam saatlerinde okul çıkışında bir grup kız öğrenci arasında kavga çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız öğrencilerin birbirlerinin saçını çekmesi, yumruk ve tekme atması, bazı öğrencilerin ve çevredekilerin de araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışması yer aldı.

Mahalleli, öğrencilerin kavgasından şikayetçi

Bu arada bazı mahalle sakinleri, Yenibosna Anadolu lisesi, Emir Sultan Ortaokulu, Halit Ziya Uşaklıgil ve Necip Fazıl Kısakürek ilköğretim okullarının bulunduğu bölgede, okul giriş ve çıkışlarında sürekli kavgaların yaşandığını öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Bölgede önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Abdullah Tahir, "Birkaç okul arasındayız, etrafımız lise, gençlerin yoğun olduğu bir yer. Zaman zaman kavgalar oluyor. Buradaki boş alanı park yapmak istedik. Liseden çıkan öğrenciler bazen gelip ateş yakıyorlar bazen bir bakıyorsunuz kavga ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Tahir, öğrenci kavgalarının yaşandığı bu bölgeye güvenlik kamerası konulmasını istedi.

Esnaf Celal Atay da öğrencilerin zaman zaman kavga ettiğini belirterek, ayırmaya çalıştıklarını ancak bazen başarılı olamadıklarını söyledi.??????????????

YORUMLAR
500
Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI MALTEPE'DE 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI Bakan Kurum, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması Bakan Kurum, İstanbul'da Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı Açıklaması
Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:20:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement