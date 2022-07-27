İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı

27.07.2022 16:36
İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler'de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir evde 22 Temmuz'da doğum yapan kadının bebeğini çöp konteynerine attığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda kadın zanlı V.S.K'ye ulaşıldı.

Polis ekiplerinin aynı gün ikamet adresinde yaptığı görüşmede, bir gün önce ailesinden gizli banyoda doğum yaptığını itiraf eden V.S.K, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini gece saat 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde konteynıra bıraktığını söyledi.

Şüpheli V.S.K, kasımda tanıştığı O.U. ile Bayrampaşa'daki ikametinde rızası dışında ilişkiye girdikten sonra hamile kaldığını, doğumun gerçekleştiği güne kadar bunu ailesinden gizlediğini anlattı.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K'nin beyan ettiği saatte elindeki poşeti çöp konteynırına bıraktığını belirledi.

Şüpheli kadının, çöp konteynerine poşet atması güvelik kamerasınca görüntülendi.

Araştırmalar sonucunda, olay günü ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezi saptandı.

Ekiplerce yapılan tüm aramalara rağmen güvenlik amaçlı çevrilen alanda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamadı. Çalışmaların devamında V.S.K'nin beyanlarında yer alan O.U, Bayrampaşa'daki ikametinde gözaltına alındı.

O.U, "cinsel saldırı" gerekçesiyle sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Şüpheli V.S.K. ise "kasten öldürme'" suçlamasıyla götürüldüğü adliyede tutuklandı.

Atık merkezinde, bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı Bir kadının ölü doğdurduğu bebeğini çöp konteynırına attığı iddiası Bir kadının ölü doğdurduğu bebeğini çöp konteynırına attığı iddiası
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:47:35. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement