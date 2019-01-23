Son Dakika Haberleri: İstanbul - Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu

İstanbul - Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu

32 dakika önce

Bahçelievler'de polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi.

İstanbul - Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu, System.String[]


Bahçelievler'de polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç ve takviye gıda üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte ilaç, takviye gıda ve sahte ilaç üretiminde kullanılan maddeler ile makineler ele geçirildi. Sahte ilaçların yanında kaçak olarak faaliyet gösteren imalathanede sahte kozmetik ürünlerinde imal edildiği belirlendi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan yerde İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Kaçak  iş yeri mühürlendi ve idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

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Polis ekiplerinden görüntü

Depo ve imalathaneden görüntü

Kolilerden görüntü

İlaçlardan ve kozmetik ürünlerinden görüntü

Üretimde kullanılan madde ve makinelerden görüntü

Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:51 Kaynak: DHA

Ekonomi
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