İstanbul - Bahçelievler'de Sahte İlaç Operasyonu
32 dakika önce
Bahçelievler'de polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi.
Bahçelievler
'de polis ekipleri, cinsel gücü arttırıcı olarak satılan çok sayıda sahte ilaç, takviye gıda ve kozmetik ürünü ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ekipleri sahte cinsel gücü arttırıcı ilaç ve takviye gıda üretimi yapan bir imalathaneye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte ilaç, takviye gıda ve sahte ilaç üretiminde kullanılan maddeler ile makineler ele geçirildi. Sahte ilaçların yanında kaçak olarak faaliyet gösteren imalathanede sahte kozmetik ürünlerinde imal edildiği belirlendi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan yerde İlçe Sağlık ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bağlı ekipler de incelemelerde bulundu. Kaçak iş yeri mühürlendi ve idari para cezası kesildi. Polis
ekiplerinin operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polis ekiplerinden görüntü
Depo ve imalathaneden görüntü
Kolilerden görüntü
İlaçlardan ve kozmetik ürünlerinden görüntü
Üretimde kullanılan madde ve makinelerden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:51 Kaynak: DHA
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