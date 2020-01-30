İstanbul Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kocasinan'da bir apartmanın bodrum katına yapılan operasyonda satışa hazır 1790 şişe sahte parfüm ve sahte parfüm imalatında kullanılan ham madde ele geçirilirken, imalathanenin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı.

BASKINDA 1790 ADET PARFÜM ŞİŞESİ ELE GEÇİRİLDİ

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte parfüm üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, belirtilen adresi fiziki takibe aldı. Binanın bodrumundaki depoda sahte parfüm imalatı yapıldığının belirlenmesi üzerine, 5 katlı apartmanın bodrumundaki kaçak imalathaneye Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa operasyon düzenlendi. Kocasinan Merkez Mahallesi'nde tespit edilen adrese yapılan baskında, tanınan çeşitli markalara ait satışa hazır halde paketlenmiş 1790 adet parfüm şişesi, 1060 adet boş parfüm şişesi, 3 Bin 860 adet parfüm kutusu, etiketler, aksesuarlar, 3 dolum makinesi ve parfüm imalatında kullanılan 32 bidon dolusu yaklaşık 400 litre kimyasal madde ele geçirildi.