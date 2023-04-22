İstanbul Bahçelievler'de Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı - Son Dakika
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İstanbul Bahçelievler'de Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı

22.04.2023 01:59
İstanbul Bahçelievler'de Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı

İstanbul Valiliği, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesinde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken, yapılan çalışmalarda motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği ve 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İstanbul Valiliği, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul Bahçelievler'de Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı - Son Dakika
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