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İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE TARTIŞMA SONRASI SİNİRLE GAZA BASAN SÜRÜCÜ ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTI

55 dakika önce

İstanbul DHA - Bahçelievler'de yol verme tartışması sonrası sinirle gaza basan sürücü otomobillere çarparak takla attı.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE TARTIŞMA SONRASI SİNİRLE GAZA BASAN SÜRÜCÜ ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTI, System.String[]

İstanbul DHA - Bahçelievler'de yol verme tartışması sonrası sinirle gaza basan sürücü otomobillere çarparak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki kaza  geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Sokağa girmek isteyen sürücü ile sokaktan çıkan sürücü karşı karşıya geldi. Bir süre sonra geri manevra yaparak sokaktaki araca yol veren sürücü, yanından geçen aracın sürücüsü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sinirlenen sürücü, hızla gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonrası araçtaki 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. Ters dönen araçtakiler çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü;:
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-Kaza anı


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
DHA, Bahçelievler, İstanbul, Güncel
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