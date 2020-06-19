İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: "Kiralık taksi kabul edilemez" - Son Dakika

İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: "Kiralık taksi kabul edilemez"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin adet taksi kiralanmasına ilişkin yaptığı açıklamanın Bakanlar Kurulu kararına...

İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin adet taksi kiralanmasına ilişkin yaptığı açıklamanın Bakanlar Kurulu kararına aykırı olduğunu belirterek, "Kiralık taksi açıklaması talihsiz ve kabul edilemez. Çünkü plaka verilmenin usul ve esasları vardır. Kimse ben yaptım bu iş oldu diyemez" dedi.


İBB Başkanı İmamoğlu'nun yaptığı açıklamanın taksici esnafı arasında infiale sebep olduğunu söyleyen Halit Yılmaz, "Sayın Ekrem İmamoğlu 5 bin adet taksi kiralayarak ticari taksi hizmeti vereceklerine ilişkin yaptığı açıklama taksici camiasında büyük bir tepki ile karşılandı. Sayın Başkan İmamoğlu, Avrupa ülkelerindeki nüfusa kıyasla taksi sayılarını vererek İstanbul'da 30 yıldır yeni taksi plakası verilmediğini söylüyor. Kendilerine sormak isterim acaba hangi Avrupa ülkesinde dolmuş, minibüs var. Yine hangi Avrupa ülkesinde halk otobüsü var. İstanbul'da bulunan motorize esnaf odalarına hiçbir bilgilendirme ve görüş almadan böyle bir çalışma yapmak, buradaki mesleki odaları ve üyelerini hiçe saymaktan başka bir şey değil. Ülkemizde plaka verilme usul ve esasları yönetmenliğini kendileri Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü internet sitesinde yayınlamışlardır. Adı geçen yönetmenlikte şartlar bellidir. 5393 sayılı ve 5216 sayılı yasalarda 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çelişmeyen kanun maddeleri uygulanır hükmü vardır. Yani sadece gerçek kişilerin katılabileceği ve piyasadaki plaka değerinin yüzde 80 üzerinden ihale yapılır. İhale yapılabilmesi için de ihale ve usul şartlarının tamamlanması gerekmektedir" diye konuştu.


"Bizler de kaliteden yanayız"


Kendilerinin de kalite istediklerini ve bu konuda alınacak olan kararlara harfiyen uyacaklarının altını çizen Yılmaz, "Sayın Başkan kiralama modeli getireceğiz diyor ve taksinin sahibi İBB olacak diyor. Her şey İBB'nin kontrolünde olacak, elbiseler tek tip olacak, elektronik sistem getirileceği ifade ediliyor. Sayın Başkanın bahsettiği kaliteli hizmeti oda başkanlarımız ve taksici esnaflarımız uzun süreden beri istiyoruz. Kalite sadece tek tip giyimle olmaz. Bununla birlikte her konuda eğitim verilmelidir. İBB'den bir yazılım istedik ama hala cep telefonlarına yüklenecek bir yazılım yapılmadı. Bunun suçlusu esnaf olamaz. İstanbul halkına yakışır bir taksici profili olmasına her zaman katkıda bulunuruz. Kontrolü İBB'de ve şikayet halinde veya noksan bir evraktan dolayı taksilerimiz, minibüslerimiz, servis araçlarımız trafikten men ediliyor. Hata yapan şoförün siciline işleniyor. Puanları dolduğunda araçta çalışamaz hale getiriliyor. 2918 Karayolları Trafik Kanunu'ndan daha ağır cezalarla yönetiliyoruz" şeklinde konuştu.


"İstişare nerede"


İmamoğlu'nun sürekli istişareden bahsettiğini anlatan Yılmaz, "Sayın Başkan taksici esnafının görüşünü hiç almamıştır. Ayrıca bu konu sadece taksicileri değil, minibüs, otobüs servis araçları dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ilgilendiriyor. Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği, normalleşmeye çalışılan bir ortamda 3 aydır sıfıra inen, halen yüzde 30 kapasite ile çalışılan bir ortamda bu konuyu tartışmadan gündeme getirmek manidardır. Ayrıca UKOME'nin görevleri arasında 'taksi sayılarını belirlemek' net olarak yazmaktadır. Her türlü taşımacılık hizmetleri, toplu taşıma konuları tamamen UKOME'nin yetkisinde olup, parasal konular, tarifeler varsa bunlar Büyükşehir Belediye Meclisinin yetkisindedir. İstanbul'da taksi sayısı yetersiz ise tahditli plaka verilmek şartı ile ihale usul ve esasları yerine getirilerek yapılabilir. Kiralık taksi demek taksici esnafının tahditli plakasını yok etmektir. Esnafımızın 30-40 yıllık emeklerini yok etmektir. Hiçbir esnaf arkadaşım bu plakaları bedava almadı. Hepsi ihale yoluyla bedel ödeyerek aldılar" dedi. - ANKARA

Bahçelievler, İstanbul, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yılmaz: 'Kiralık taksi kabul edilemez' - Son Dakika

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