İstanbul- Bahçeşehir'de Kadınlar ile Otobüs Sürücüsünün Trafik Kavgası Kamerada
1 saat önce
Haber: İstanbul/DHABahçeşehir'de trafikte yaşanan tartışma sonrası iki kadın ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası kameraya yansıdı.
Haber: İstanbul/DHA Bahçeşehir
'de trafikte yaşanan tartışma sonrası iki kadın ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsü sürücüsünün kavgası kameraya yansıdı.
Bahçeşehir'de özel halk otobüsü ile önlerinde seyreden araçtakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otobüsün önünde durdurdukları araçtan inen 2'si kadın 3 kişi sürücünün yanına gitti. Kadınlardan biri önce otobüse sonra şoföre vurdu. Küfürlerde eden kadınlara, otobüs şoförü 'Kadınsınız diye bir şey demiyorum' diye bağırdı. Ancak üzerine gelen kadına tokat attı. Bunun üzerine kadınların tepkisi daha da sertleşti. İki kadın yumruk ve tokatlarla sürücüye saldırdı, otobüsü yumrukladı. Kadınların yanındaki kişi de otobüsün camına yumruk attı. Otobüsteki yolcular olan biteni şaşkınlık içinde izledi. Olay çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:13 Kaynak: DHA
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