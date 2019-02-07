Son Dakika Haberleri: İstanbul - Bakan Albayrak'tan Tim Kurulunda Açıklamalar (1)

İstanbul - Bakan Albayrak'tan Tim Kurulunda Açıklamalar (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İstanbul DHAHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda konuştu.

İstanbul - Bakan Albayrak'tan Tim Kurulunda Açıklamalar (1), System.String[]
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Kurulu'nda konuştu.

Bakan Albayrak, "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizle birlikte kaynağından sebze ve meyveleri alarak büyük şehirlerimizde maliyetine vatandaşlarımıza sunacağımız adımlara haftaya başlayacağız. Fırsatçılık 82 milyonun cebine kastediyorsa kabul edilebilir değil. Son gelen bilgiler çok enteresan şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bununla ilgili en ağır adımlar atılacak. Devletin olduğu ortamda hiçbir şeyin çözümsüz olmadığını görecek vatandaşımız" dedi. 

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-Berat Albayrak'ın konuşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:36 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, İstanbul, Güncel
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