İstanbul-Bakan Dönmez Petrol Üretiminde Bu Sene Hedefimiz Günlük 50 Bin Varilin Üzerine Çıkmak
1 saat önce
İstanbul-BAKAN DÖNMEZ PETROL ÜRETİMİNDE BU SENE HEDEFİMİZ GÜNLÜK 50 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK (Detaylar)(Tür: İstanbul)
İstanbul-BAKAN DÖNMEZ PETROL ÜRETİMİNDE BU SENE HEDEFİMİZ GÜNLÜK 50 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK (Detaylar)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
(Tür: İstanbul)
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