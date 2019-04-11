Son Dakika Haberleri: İstanbul-Bakan Dönmez Petrol Üretiminde Bu Sene Hedefimiz Günlük 50 Bin Varilin Üzerine Çıkmak

İstanbul-Bakan Dönmez Petrol Üretiminde Bu Sene Hedefimiz Günlük 50 Bin Varilin Üzerine Çıkmak

1 saat önce

İstanbul-BAKAN DÖNMEZ PETROL ÜRETİMİNDE BU SENE HEDEFİMİZ GÜNLÜK 50 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK (Detaylar)(Tür: İstanbul)

İstanbul-BAKAN DÖNMEZ PETROL ÜRETİMİNDE BU SENE HEDEFİMİZ GÜNLÜK 50 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK (Detaylar)

(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:49 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada İstanbul- 237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-Bakan Dönmez Petrol Üretiminde Bu Sene Hedefimiz Günlük 50 Bin Varilin Üzerine Çıkmak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]