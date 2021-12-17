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İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika

İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI

17.12.2021 11:28

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 748. yılında Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen sema törenine katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 748. yılında Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenen sema törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy," Mevlana Hazretleri'nin mirası Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan bir rehber haline gelmiştir" dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 748. yılında Beyoğlu'nda bulunan Galata Mevlevihanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen programla anıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

'MEVLANA'NIN MİRASI BUGÜN ANADOLU'DAN TÜM DÜNYAYA YAYILAN BİR REHBER HALİNE GELMİŞTİR"

Programda konuşan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Büyük veli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ölümü dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu bildirir. Bu vesileyle hazretin her vefat yıl dönümünde Şeb-i Arus törenleri vesilesiyle bir araya geliyor, Mevlana'nın çağları aşan sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, bir ve beraber olmayı, kardeşliği merkeze alan öğretisiyle yaşadığımız toprakları manevi açıdan zenginleştiren Mevlana Hazretleri'nin mirası bugün Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan bir rehber haline gelmiştir. Mevlana Hazretleri ve Anadolu Erenleri, sesi çağları aşan bir gayret ve özünde 'aşkı' barındıran bir felsefeyle medeniyetimizin temelini atmışlardır. Hazret-i Mevlana'nın asırlar öncesinde kaleme aldığı eserleri, bugün bütün dünyada karşılık buluyor, gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor. Onun; 'Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar' sözü, evrensel ahlak anlayışının ve insanlığa yaptığı çağrının ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Böyle ulvi bir şahsiyetle aynı coğrafyada kader birliği yapmak, onun elleriyle yeşerttiği medeniyet çınarının gölgesinde yetişmek, bu toprağın çocukları olan bizler için ne kadar büyük bir bahtiyarlık. Bu mutluluğu hayatımızın pratiğine yansıtmamız ise ancak doğru bir Mevlana tasavvuru ile mümkün olabilir" dedi.

"DÜNYADA MEVLANA KADAR HAKKINDA GENİŞ BİR LİTERATÜR BULUNAN ÇOK AZ İNSAN VARDIR"

Bakan Ersoy, 'Dünyada Mevlana kadar hakkında geniş bir literatür bulunan çok az insan vardır. Bu kaynak zenginliği bize Mevlana'yı en doğru bir şekilde anlamamız noktasında büyük bir imkan sunuyor. Elbette hepimiz Mevlana Hazretlerine karşı derin bir saygı ve sevgi duyuyoruz. Ancak bu sevgiyi kuru bir sevginin ötesine taşıyıp onun anlam dünyasına dahil olmak ve onun evrensel çağrısına uygun bir hayat tasavvur ve inşa etmemiz gerekmez mi' Mevlana Celaleddin Rumi'yi anmak 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkün olabilir kanaatindeyim. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor. Zulmün, adaletsizliğin, savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini, Mevlana gibi, Yunus gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz. Son olarak sizlere altını önemle çizerek şunu söylemek istiyorum. Eğer dünyanın gerçekten mevcut durumundan bir şikayetimiz varsa; yeryüzünün daha adil, daha hoşgörülü ve yaşanabilir bir yer olmasını arzuluyorsak, işte o zaman Mevlana'nın, Yunus'un evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI
İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI
İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI
İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI

Mevlana Celaleddin Rumi, Şeb İ Arus Törenleri, Mehmet Nuri Ersoy, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN ERSOY, GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE ŞEB-İ ARUS PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika


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