İSTANBUL-BAKAN KOCA: SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK - Son Dakika

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İSTANBUL-BAKAN KOCA: SİYAMİ ERSEK HASTANESİ'NDE KOORDİNASYON TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:56 Kaynak: DHA
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