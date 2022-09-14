İSTANBUL-BAKAN KURUM: 18 YAŞINDAKİ HER BİREY BAŞVURABİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaşmak için medya yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Kurum "18 yaşını doldurmuş çocuklar, orada misafir. Dolayısıyla o gençlerimiz başvuru yapabilecekler. Kendi evlerini, kendi hayatlarını inşa edebiliyorlar. Nüfusa kayıtlı olduğu ile ya da son 1 yıldır ikamet ettiği ile başvurabilirler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Başvuruları bugün başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin detaylarını medya yöneticileri ile paylaşmak için bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantıda projeyle ilgili soruları yanıtladı.

TOKİ PARA KAZANMAMAKTADIR

Murat Kurum, aynı ildeki daire fiyatları arasındaki farka ilişkin yaptığı açıklamada "Arsa hariç, 100 metre konutun maliyeti 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Arsa eklendiğinde de 1 milyon 200 bine, 10 milyona çıkan yerler var. Büyükşehirlerde arsa karşılığı iş yaptığınızda yüzde 40ın altında arsa maliyeti olmaz. Yüzde 40 indirim açıklanan fiyatlarda vardır. TOKİ para kazanmamaktadır. İstanbul'da yapılmaması fikrine katılmıyorum. Deprem bekleyen şehirde insanlarımıza sağlam ve güvenli konutlar sunmak zorundayız. İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'u depreme hazırlamış olacağız ve 16 milyon vatandaşımıza 50 bin konutla birlikte bu imkanı sunacağız. Sosyal devletin en büyük yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Kurum, tarla, arsa hisse sahibi olan kişilerin de konut için başvuru yapabileceğini belirtti.

AİLESİYLE YAŞAYAN 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER BAŞVURU YAPABİLİRBakan Kurum, "18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli" ifadelerini kullandı.

BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ, KİRAYA VERİLEBİLİRBakan Kurum, "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

ARSALARIN ALT YAPISI VE İMAR PLANI HAZIRBakan Kurum, "Arsalar alt yapısı hazır, imar planı hazır. Müstakil ev yapacaklar için sınırları belirlenmiş. Buralara yöresel mimariye göre destek vereceğiz. Teknik destek verilecek. Belirlediğimiz sınırlar dahilinde ruhsatlı projeyi oraya yapabilecek. 10 yıl faizsiz ödeyecek. Bu çerçevede sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım hakkı var, ama süreyi idarenin izniyle uzatabiliriz" dedi.

176.8 MİLYAR LİRA SÜBVANSİYONKurum, "İhhaleler kamu ihale kanunu çerçevesinde şeffaf şekilde yapılacak. 422 milyar liranın yüzde 40'ı sübvanse ediliyor. 176.8 milyar lira sübvansiyon söz konusu. İstanbul'la Şırnak'ın yaşam standardı bir değil. Belki maaşı aynı ama gideri daha fazla. Aslolan insanlara barınma hakkı sunuyoruz. Yaşam tercihine kendisi karar vermiş. Kuralar noter huzurunda yapılıyor" ifadelerini kullandı. Orta gelirli ailelere ilişkin ön görülen kampanyanın sorulduğu Bakan Kurum, bu projenin akabinde orta ve orta üstüne hitap eden projeler için de kampanya yapacaklarını dile getirdi.

TAKSİT ÖDEMELERİ SÖZLEŞMEDEN SONRA BAŞLIYORBakan Kurum, "Etaplar halinde bütün ihaleleri gerçekleştireceğiz. Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale İstanbul, Diyarbakır, Erzincan şu anda yapılmış olanlar. Önümüzdeki süreçte de bu artarak devam edecek. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yapılacak. Bitmeye yakın bu sözleşmeler imzalanacak. 2 sene süreceğini düşünürsek kurasını çektik, sözleşme yaptık. 1 yıllık süreç geçerse 1 yıl evini teslim almadan taksit ödemiş olacak. Kuradan sonra değil, sözleşmeden sonra taksitler başlıyor. Fiyatlar belli ama mevzuatı gereği bunu yapıyor. Evin teslimiyle taksit ödemeye başlaması arasında 12 ay bir zaman olabilir, proje ve yerine göre değişebilir" diye konuştu.

Türkiye'de ev almak isteyen gurbetçiler için de Bakan Kurum, yurt dışı gelirlerine bakılacağını dile getirdi.

KAMU BANKALARIYLA GEREKLİ İMKANLAR VERİLECEK

Bakan Kurum, "Peşinat için finansman şimdilik yok. Daha önce kamu bankalarının peşinat ödemeleri için cazip imkanlar sunduğu imkanlar var. Aynı imkanlar çerçevesinde kredi imkanını kamu bankalarımızla gerekli imkanı vermiş olacağız" dedi.

- Karaköse