İstanbul- Bakan Kurum Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projelerini İnceledi
2 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa
'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi
'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.
Görüntü döküm
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-Belediye başkanı geliş.
-Bakan Murat Kurum gelişi
- Belediye Başkanı Usta
ve Bakan Kurum'un Proje incelemesi
-Proje detaylar
(Tür: İstanbul
)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:52 Kaynak: DHA
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